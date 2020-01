Bernard Loire nuovo chief commercial officer Maserati

Con la nomina di Bernard Loire, in qualità di chief commercial officer e di Paolo Tubito, nel ruolo di chief marketing officer, Maserati rafforza ulteriormente il suo leadership team in vista delle prossime sfide di mercato. La Casa del Tridente nel corso dei 2020 svelerà importanti novità, prima tra tutte l'inedita vettura super-sportiva, prodotta a Modena, che sarà presentata nel maggio prossimo. Bernard Loire, che avrà la responsabilità di coordinare le vendite di Maserati a livello mondiale e risponderà direttamente a Davide Grasso, CEO di Maserati, ha compiuto gli studi universitari in economia e marketing presso la IFAG Business Management School a Lione, in Francia. Può vantare una lunga e consolidata esperienza nel settore automobilistico e ha iniziato la sua carriera nel 1988 in Ford e poi in Fiat. Dal 2002 ha ricoperto diverse posizioni in Nissan e Mitsubishi Europe, con crescenti responsabilità in ambito commerciale e marketing.



Paolo Tubito, che coordinerà le attività della Casa del Tridente nelle diverse Regioni, dopo una laurea in Economia e Business presso l'università di Bari, si è perfezionato nel Regno Unito presso l'University of Mid-Glamorgan. Tubito ha iniziato la sua carriera professionale nel 1992, lavorando in diverse agenzie di comunicazione. Dal 1998 ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in ruoli di comunicazione, leadership marketing e innovation, nei mercati chiave di Nike.



In ultimo, ha ricoperto il ruolo di vice president dei mercati asiatici e dell'America Latina di Nike. Anche Tubito riporterà direttamente a Grasso.