Andreas Marx nuovo responsabile di Opel per la Germania

Opel/Vauxhall ha annunciato il rinnovo di importanti incarichi nei settori delle vendite e del marketing. Dal prossimo primo febbraio Andreas Marx sarà il nuovo responsabile di Opel Germania. Marx, che ha 49 anni, è attualmente responsabile della gestione internazionale di prezzi e prodotti per il costruttore di Ruesselsheim. Marx sostituirà Ulrich Selzer (55 anni), il quale assumerà un ruolo strategico per l'internazionalizzazione di Opel. La posizione di Marx in qualità di responsabile product & oricing di Opel/Vauxhall dal sarà presa dal prossimo primo aprile da Tobias A. Gubitz (45 anni), attualmente responsabile marketing e strategia,. Patrick Fourniol (48 anni), ora direttore marketing presso Vauxhall, marchio britannico gemello di Opel, sostituirà Gubitz a partire dalla stessa data del primo aprile. A sua volta, sarà rimpiazzato nell'incarico di responsabile marketing di Vauxhall da Peter Hope (53 anni), al momento responsabile customer experience del marchio.



''Con questa nuova squadra siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro - ha dichiarato Xavier Duchemin, managing director sales, aftersales e marketing di Opel/Vauxhall - Abbiamo affidato questi incarichi strategici a persone preparate, che hanno dimostrato tutte le loro qualità, sono dotate di grande esperienza e continueranno a far crescere Opel e Vauxhall''.