A Fabio Di Giuseppe divisione Volkswagen Veicoli Commerciali

Fabio Di Giuseppe, 44 anni, è il nuovo brand manager di Volkswagen Veicoli Commerciali. Dopo 4 anni nel ruolo di direttore marketing della marca Volkswagen e una ricca esperienza nel business dell'auto maturata in aziende concorrenti, l'azienda di Verona ha affidato a Di Giuseppe il compito di proseguire il trend di vendite positivo e di preparare la marca alla profonda trasformazione che il settore automobilistico vivrà nei prossimi anni. Luca Bedin, 53 anni, lascia la direzione della divisione Volkswagen Veicoli Commerciali - posizione che ha ricoperto per 6 anni - per guidare il reparto Group Operations di Volkswagen Group Italia. Entrambi i ruoli fanno parte del Comitato di Direzione di Volkswagen Group Italia e riportano quindi direttamente a Massimo Nordio, amministratore delegato dell'Azienda. La posizione di direttore marketing della marca Volkswagen che era di Di Giuseppe viene ora ricoperta da Giovanni Tauro, 51 anni, in precedenza direttore network & customer interaction del brand Volkswagen. Tauro riporta ad Andrea Alessi, direttore della Marca.