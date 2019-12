Renault Italia, Romano è nuovo P&P communication manager

Luca Petitti, Press & Product Communication Manager, lascia la direzione Comunicazione di Renault Italia per andare a ricoprire il ruolo di Business Manager Greece all'interno di Renault Italia.



Al suo posto arriva Daniele Romano che, subentrando a Petitti, riporterà nella sua funzione al direttore Comunicazione & Immagine Francesco Fontana Giusti. Daniele Romano, nel Gruppo Renault Italia dal 2004, ha ricoperto diversi ruoli, dapprima in Renault Italia come brand Manager delle gamme C&D e successivamente, dal 1 ottobre 2014, in RCI Bank & Services presso la Direzione Marketing, in qualità di Brand Manager FinRenault e DaciaFin.



La Direzione Comunicazione e Immagine di Renault Italia, guidata da Fontana Giusti, mantiene, quindi, la sua organizzazione in due aree: comunicazione Prodotto, sotto la responsabilità di Daniele Romano; comunicazione Corporate, sotto la responsabilità di Paola Rèpaci, Electric Vehicles & Corporate Communication Manager.