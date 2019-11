Marazzini nuovo Marketing and Pr Manager di Triumph Italia

Alberto Marazzini, 42 anni, è il nuovo responsabile Marketing e Ufficio Stampa di Triumph Motorcycles Italia. Laureato in Marketing e Comunicazione d'Impresa, Marazzini ha inizialmente maturato esperienza all'interno del mondo della comunicazione lavorando in qualità di account manager in diverse agenzie di pubblicità. Passato in BMW Motorrad Italia all'inizio del 2009, si è occupato di marketing communication e product management con responsabilità in primis della gamma moto e successivamente anche della gamma scooter e del Motorsport marketing. Conseguita la Laurea presso l'Università IULM di Milano, Alberto Marazzini ha iniziato la propria carriera occupandosi per alcuni anni (2003-2008) di comunicazione d'impresa all'interno di alcune delle più note agenzie pubblicitarie di Milano. Nel 2009 decide di passare al mondo dell'azienda coniugando la personale passione per le due ruote con le competenze professionali acquisite, ed approda in BMW Italia. Ricopre dapprima il ruolo di Product Marketing & Communication Specialist e dal 2015 di Product & Communication Manager Motorbikes all'interno della divisione BMW Motorrad.