Marangio nuovo direttore Ricambi e Post Vendita PSA Italia

A partire dal 15 novembre, Francesco Marangio è entrato a far parte del Gruppo con il ruolo di 'Aftersales & Spare Parts Director'. Nato a Napoli 47 anni fa, si laurea in Ingegneria Aeronautica, Marangio intraprende la sua carriera sempre nel mondo Automotive, in ambito Sales e Marketing.



Dopo la prima esperienza come responsabile di zona in MSX e Aprilia, nel 2001 è entrato in FCA Group dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nei settori Customer Service, Sales, Marketing e Network Development, sia sul mercato italiano che in quello europeo.



Il 2012 lo ha visto affrontare una sfida europea per CNH in qualità di After Sales Europe Network Development Manager.



A seguire, poi, cinque anni come Managing Director nella filiale italiana di Europart, azienda leader nella Distribuzione Ricambi After Market (IAM) in Europa nel settore truck, trailer e bus per poi ritornare, nel 2018, nel mondo OES come Italy Country Director per Iveco.



L'obiettivo di Francesco Marangio è coniugare, all'interno del sistema di distribuzione Psa 'Distrigo', la visione dal punto di vista del costruttore con quella dal lato Iam, capitalizzando sulla conoscenza di entrambi i settori e sulla molteplice esperienza nel mondo Ricambi e post vendita.