Markus Duesmann da prossimo aprile 2020 nuovo CEO Audi AG

Dal primo aprile 2020, Markus Duesmann assumerà ufficialmente la carica di Amministratore Delegato di Audi AG. Lo ha deciso il Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Volkswagen, collocando Duesmann in questa posizione al posto l'attuale CEO Bram Schot che ricopriva la carica dal giugno 2018 e che lascerà l'azienda a fine marzo 2020. Duesmann, laureato in ingegneria meccanica, 50 anni, è attivo nel settore automobilistico da quasi tre decenni, più recentemente come membro del Consiglio di Amministrazione di Bmw con responsabilità per gli acquisti. Herbert Diess, presidente del consiglio di sorveglianza di Audi AG, ha commentato: ''Come eccellente ingegnere, Markus Duesmann farà tutto il possibile per sfruttare il grande potenziale del marchio Audi e confermerà ancora una volta la nostra promessa di 'Vorsprung durch Technik' cioè di vantaggio attraverso la tecnologia''. Diess ha anche ringraziato l'attuale presidente del consiglio di amministrazione Schot che aveva ''assunto la direzione di Audi AG in momenti difficili, ha gestito con successo l'attività e ha avviato importanti cambiamenti''.