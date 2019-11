Lucas Casasnovas responsabile mobilità urbana di Seat

Lucas Casasnovas è stato nominato responsabile della mobilità urbana di SEAT, un'area che comprenderà tutti i progetti dell'azienda relativi alla nuova mobilità urbana, tra cui XMOBA e Respiro. Fino ad ora, Casasnovas è stato direttore del Global Product Marketing di SEAT e riporterà al Vicepresidente commerciale di SEAT e Ceo di CUPRA, Wayne Griffiths.



Dopo aver lavorato presso la società di consulenza Roland Berger, nel 2002 Casasnovas si è unito al team Marketing e Operations di Volkswagen in Spagna. Nel 2010 si è trasferito in Germania come Global Director of Releases per Volkswagen AG, fino a quando, nel 2015, è stato nominato direttore del Product Marketing per l'Europa del segmento compatto in tutto il mondo.



Da agosto 2016, Casasnovas è il direttore globale del Product Marketing di SEAT, ruolo in cui ha ridefinito il portafoglio prodotti dell'azienda per adattarlo alle nuove tendenze di mobilità e micro-mobilità.



In qualità di responsabile della mobilità urbana di SEAT, Lucas Casasnovas guiderà lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità accessibili e sostenibili per l'ambiente, le città e le persone. Casasnovas ha una visione internazionale dopo aver lavorato in diversi Paesi e parla diverse lingue: spagnolo, catalano, inglese e tedesco. Ha conseguito una laurea in ingegneria industriale presso il Politecnico della Catalogna (UPC) e un Executive MBA presso IESE.



Casasnovas vanta un percorso di quasi 25 anni nel settore automotive, avendo iniziato la sua carriera professionale nel 1996 come ingegnere tirocinante presso il Centro Tecnico di SEAT.