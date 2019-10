Opel, Pascal Martens direttore Veicoli Commerciali

Pascal Martens assumerà la direzione della divisione Veicoli Commerciali di Opel e del marchio britannico Vauxhall a partire dal prossimo primo novembre.



Martens, manager con numerosi anni di esperienza nel settore automobilistico a livello internazionale, dirige attualmente la divisione europea Sales, Customer Care & Aftersales di Opel/Vauxhall. Nella sua nuova veste di responsabile della divisione Veicoli Commerciali di Opel/Vauxhall succede a Tobias Stöver, che è stato nominato responsabile Marketing di Peugeot in Germania. Il nuovo ruolo prevede che Martens riporti a Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales & Marketing di Opel.



''Sono lieto di poter contare su un professionista di comprovata esperienza nel settore automobilistico come Pascal Martens per lo svolgimento di questo compito importante.



Nell'ambito del nostro piano strategico Pace! ci siamo posti l'obiettivo di incrementare le vendite di veicoli commerciali di oltre il 25% entro il 2022. Sono certo che Pascal Martens e il suo team daranno un contributo significativo al raggiungimento di questo traguardo - ha dichiarato Duchemin - . Al contempo vorrei ringraziare Tobias Stöver per l'eccellente lavoro svolto in Opel e augurargli ogni successo nel suo nuovo incarico''. Pascal Martens si è laureato incommercial engineering all'Università di Hasselt (Belgio) e ha conseguito un master presso la School of Economics & Management di Lisbona. Martens ha iniziato la sua carriera presso General Motors in Portogallo, nel 1994. Forte del suo multilinguismo ha svolto con successo incarichi in Belgio, nei Paesi Bassi, in Italia, Russia e Germania. Dal 2016 ricopre la posizione di responsabile Sales, Customer Care & Aftersales Europa in Opel, presso la sede di Rüsselsheim.