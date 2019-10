Jochen Rudat chief sales officer Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina ha nominato Jochen Rudat nuovo chief sales officer per supportare i programmi di sviluppo commerciale del marchio di auto elettriche di lusso ad alte prestazioni. Rudat è stato in precedenza direttore centrale di Tesla in Europa e vanta, quindi, una importante esperienza nelle attività di 'prima linea' nella diffusione dei veicoli elettrici. Era entrato in Tesla nel 2009 dopo due esperienze in Porsche (2005-2006) e in Bmw Switzerland (2006-2009) entrambe nel settore delle vendite.



''Sono lieto di dare il benvenuto a Jochen Rudat - ha detto Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina - nel nostro team, in continua crescita, formato da designer, ingegneri e specialisti di marketing di alto livello. La sua esperienza è indiscutibile. Ora gli stiamo offrendo l'opportunità di fare un salto significativo nel settore automobilistico ultra-lusso con Automobili Pininfarina''. La nomina di Rudat fa seguito a quella di Goesta Henning, director client relations - e di due nuovi responsabili delle vendite regionali - così da rafforzare la struttura di vendita globale di Automobili Pininfarina La notizia delle nomine arriva subito dopo l'annuncio di Automobili Pininfarina, fatto al recente Salone di Francoforte, relativo una collaborazione strategica con Bosch e Benteler, che punta alla creazione di una nuova piattaforma per veicoli elettrici ad alte prestazioni.