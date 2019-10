Dirk Grosse-Loheide nuovo responsabile acquisti marca Vw

Dirk Grosse-Loheide è entrato a far parte del consiglio di gestione del marchio Volkswagen Passenger Cars con la responsabilità degli acquisti. Nella sua nuova funzione, Grosse-Loheide subentra a Stefan Sommer, che in precedenza era responsabile non solo di questa funzione per la marca ma anche - come membro del board del Gruppo Vokswagen - responsabile degli acquisti e dei componenti. A seguito della nomina di Grosse-Loheide, Sommer si potrà ora concentrare completamente sui suoi compiti come membro del board del Gruppo.



Nato 55 anni fa, Grosse-Loheide è laureato in economia e lavora nel Gruppo Volkswagen da 28 anni. Dopo essere entrato in Volkswagen nel 1990, ha iniziato la sua carriera nel settore degli acquisti di macchinari. Dal 1995 ha ricoperto vari incarichi direttivi, inizialmente negli acquisti generali presso la Seat di Martorell, e dal 2000 presso il marchio Volkswagen Veicoli Commerciali ad Hannover, dove è stato nominato membro del consiglio per gli acquisti e la produzione nel 2007. Nel 2011 Grosse-Loheide è diventato membro del consiglio di amministrazione per gli acquisti presso la Volkswagen de México a Puebla e nel 2014 è stato nominato responsabile degli acquisti globali del Gruppo, nel 2017 membro del consiglio di amministrazione per gli acquisti presso MAN Truck & Bus e infine nell'aprile di quest'anno capo degli acquisti per le operazioni del Gruppo.