Luciano Iengo direttore vendite e marketing Renault Eurasia

Un altro manager italiano cresce negli organigrammi internazionali delle aziende automobilistiche. Ora è la volta, in Renault, di Luciano Iengo, che era dal gennaio 2015 il direttore vendite di Renault Italia, e che ora svolgerà il ruolo di direttore vendite e marketing della Regione Eurasia all'interno del Gruppo Renault. Iengo, che è nato a Napoli nel 1972, nella nuova posizione riporterà a Thierry Braems, vice-presidente vendite e marketing della Regione Eurasia. Dal 1998 Iengo ha ricoperto diverse posizioni in Renault Italia, sia all'interno della direzione marketing che della direzione vendite, prima come capo vendite della Filiale di Firenze dal 2003 al 2005, successivamente brand manager segmenti A/B all'interno della direzione marketing, è stato poi responsabile dei servizi marketing dal 2007 al 2010. Tornato alla direzione vendite nel 2010, Iengo è stato nominato direttore dell'Area Nord Est, incarico che ha ricoperto fino al 2015 quando è entrato a far parte del comitato di direzione di Renault Italia, in qualità di direttore vendite e qualità. La sua posizione in Renault Italia come direttore vendite è stata assegnata ad Andrea Marcante, fino al 31 agosto direttore di Area Nord Est all'interno della direzione Vendite di Renault Italia. Marcante riporta a Xavier Martinet, direttore generale di Renault Italia, ed entra a far parte del comitato di direzione di Renault Italia.