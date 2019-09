A Deborah Wahl responsabilità globale marketing GM

General Motors, per la prima volta dal 2012, ha un responsabile globale del proprio marketing. E' Deborah Wahl, attualmente Chief Marketing Officer (CMO) del brand Cadillac e membro del board di diverse altre aziende, tra cui Groupon e Mediaocean.

In precedenza la Wahl, che è laureata alla University of Pennsylvania, è stata CMO di McDonald ed è considerata una delle migliori esperte nella rivitalizzazione dei brand.

Entrata nel 1995 in Ford do Brasil come Advertising Manager, la Wahl era passata nel 1997 alla Mazda North American Operations come Brand Strategy and Communications Manager, per poi passare nel 1999 alla Ford Motor Company come Marketing Manager, Lincoln Mercury.

Nel 2001 l'ingresso in Toyota Motor North America con la qualifica di Corporate Manager, Marketing Communications, seguito nel 2005 dalla nomina a vicepresidente con reponsabilità del marketing Lexus. Nel 2007 l'ingresso in Chrysler LLC e - dopo una parentesi in varie aziende extra automotive . la nomina nel 2017 a CMO di Cadillac.