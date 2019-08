Alfonso Sancha vicepresidente responsabile acquisti Seat

Alfonso Sancha, attuale vicepresidente acquisti di Volkswagen Cina e direttore acquisti parti metalliche del Gruppo Volkswagen, è stato nominato nuovo vicepresidente di Seat con responsabilità per gli acquisti. Sancha assumerà l'incarico a partire dal prossimo primo settembre prendendo il posto di Klaus Ziegler, membro del comitato esecutivo dell'azienda, che diventerà direttore globale acquisti per il settore connettività, mobilità elettrica e sistemi di assistenza alla guida per il Gruppo Volkswagen. Sancha, nato Mainz in Germania nel 1965, entra a far parte dell'azienda in un momento in cui il reparto acquisti ha assunto maggiori responsabilità all'interno del Gruppo. Tra i suoi obiettivi figura lo sviluppo della strategia Seat sul fronte della mobilità elettrica all'interno della divisione acquisti, cui si aggiungono il consolidamento della leadership in Nord Africa, dove l'azienda di Barcellona è a capo delle relazioni con i fornitori locali, oltre che in Cina dove Seat è parte integrante della joint venture tra Vw e JAC, nonché l'espansione di Seat in America Latina. Sancha avrà anche il compito di migliorare ulteriormente i risultati della divisione acquisti, che nel 2018 hanno raggiunto quota 7,137 miliardi di euro, con un incremento del 5,6% rispetto all'anno precedente (6,758 miliardi). Negli ultimi cinque anni, il volume degli acquisti gestiti da Seat è aumentato del 23,2%.