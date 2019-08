Taisuke Nakamura nuovo responsabile design di Infiniti

Si conferma la strategia del post-Ghosn nel Gruppo Nissan, che ha visto i ricambio di numerosi top manager di provenienza internazionale (tra cui Jose Munoz, Trevor Mann e l'italiano Daniele Schillaci, usciti dall'azienda negli ultimi mesi) con dirigenti giapponesi. E' ora la volta del design canadese di origini libanesi Karim Habib che era approdato in Infiniti - il brand premium di Nissan - dopo aver guidato lo stile di Bmw dal 2012 al 2017.



Habib lascia ''per intraprendere nuove opportunità'' (frase d'obbligo) e al suo posto arriva dal prossimo primo settembre Taisuke Nakamura, 100% giapponese, che è cresciuto in Nissan in 26 anni di carriera e che aveva collaborato proprio con Habib alla creazione delle concept Infiniti QS Inspiration Sedan, QX Inspiration Crossover e Prototype 10 Speedster. Attualmente direttore del programma di design globale in Nissan, Nakamura risponderà nella nuova posizione al vertice di Infiniti ad Alfonso Albaisa, senior vice president del Gruppo Nissan con responsabilità globale del design e già suo referente.