Severino Rea nuovo direttore vendite Mazda Motor Italia

Mazda Motor Italia annuncia la nomina dal primo agosto di Severino Rea a direttore vendite con la missione di offrire alla rete italiana dei concessionari ''una competenza e un'esperienza di alto livello - si legge nella nota - e sostenere Mazda Italia a raggiungere i propri ambiziosi obiettivi di crescita''. Laureato in ingegneria, 47 anni, Rea arriva da Peugeot dove ha ricoperto il ruolo di direttore vendite Italia dal novembre 2017. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore automotive, Rea ha sviluppato estese competenze core all'interno delle aree sales, aftersales, sviluppo rete e business to business. Dopo l'inizio della carriera in Fiat, nell'impianto di Melfi, e successivamente passato in Nissan Italia, Rea ha consolidato la sua professionalità in General Motors, ricoprendo dal 2002 diversi incarichi all'interno dei brand Saab e Opel, fino a diventare direttore vendite Chevrolet. Nel 2015 ha accettato una nuova sfida come direttore commerciale in H-3 (Mansuti Group), società assicurativa operante nel settore automotive, per poi approdare in Peugeot.



''Auguriamo un caloroso benvenuto a Severino e un grande in bocca al lupo per la sua importante sfida - ha affermato Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Motor Italia - Siamo certi che il suo contributo, unito al supporto che riceverà da tutta la squadra di colleghi e concessionari, sarà fondamentale per il successo di Mazda in Italia''.