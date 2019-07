RCI Bank and Services, João Miguel Leandro nuovo dg

Dal primo settembre 2019, João Miguel Leandro è nominato direttore generale di RCI Bank and Services, in sostituzione di Bruno Kintzinger, che fa valere il suo diritto alla pensione. João Miguel Leandro riporterà a Clotilde Delbos, direttore Finanziario del Gruppo Renault e Presidente del Consiglio di Amministrazione di RCI Bank and Services, entrando anche a far parte del comitato di direzione del gruppo Renault. ''Ci tengo a ringraziare Bruno Kintzinger per tutta la carriera svolta nel Gruppo Renault e in particolare in RCI Bank and Services. Ha dato un contributo significativo alla performance del Gruppo per tutta la sua carriera e soprattutto, da aprile 2018, a capo di RCI Bank and Services. L'esperienza di João Miguel Leandro in ambito finanziario e bancario in Francia e all'estero, associata alla sua conoscenza del business, delle offerte e dei servizi di finanziamento automobilistico sono grandi vantaggi per rafforzare il contributo di RCI Bank and Services allo sviluppo dei brand dell'Alleanza'', ha dichiarato Clotilde Delbos, Presidente di RCI Bank and Services.



Nato in Portogallo nel 1972, João Miguel Leandro detiene un MBA della Harvard Business School. Comincia la sua carriera nel 1995 lavorando per Procter & Gamble come analista di marketing, prima di assumere la guida del Dipartimento Ricerca Azioni di Banco Mello Investimentos nel 1996. João Miguel Leandro prosegue la sua carriera presso uno studio di consulenza in strategia, dal 2000 negli Stati Uniti con Bain & Company e successivamente McKinsey & Company. A settembre 2003 entra a far parte del Gruppo Banco Mais, specializzato in finanziamenti automobilistici, come Direttore Generale per l'Ungheria, poi lancia l'attività in Slovacchia nel 2005. Nel 2008, si occupa in Ungheria del lancio di una nuova banca specializzata nel finanziamento automobilistico, Banco Primus. João Miguel Leandro entra a far parte del gruppo Crédit Agricole Consumer Finance nel 2010 come Direttore Generale di Banco Credibom, leader del mercato del finanziamento automobilistico in Portogallo. Nel 2015, entra nel Comitato Esecutivo del Gruppo Crédit Agricole Consumer Finance (CA CF) come responsabile del coordinamento delle Business Unit, della governance e dell'organizzazione del gruppo a Parigi. Nel 2017, João Miguel Leandro viene nominato vicedirettore generale di CA CF: aggiunge al suo perimetro anche la responsabilità delle Business Line credito, legale e segreteria di livello gruppo. Si occupa di sovrintendere alla creazione della joint-venture di CA CF con Bankia in Spagna, all'acquisizione di Profamily in Italia e di co-gestire il piano strategico CA CF 2020.