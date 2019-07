Michael Lohscheller CEO Opel entra nel Direttorio di PSA

Michael Lohscheller, direttore generale di Opel Vauxhall, sarà dal prossimo primo settembre membro del Direttorio di Groupe PSA, fino alla scadenza del mandato del Direttorio, il 2 aprile 2021. Secondo la decisione del Consiglio di Vigilanza di Groupe PSA Lohscheller prende il posto che era di Jean-Christophe Quémard, direttore Medio Oriente e Africa, che rimane membro del Comitato Esecutivo Globale.



L'arrivo di Michael Lohscheller nel Direttorio riflette l'importanza dell'integrazione di Opel Vauxhall in Groupe PSA.



Porterà al Direttorio l'esperienza internazionale da lui maturata presso diversi costruttori e la sua competenza in finanza, commercio e logistica.



In occasione di questa nomina, Louis Gallois, presidente del Consiglio di Vigilanza di Groupe PSA, ha dichiarato: ''Sono molto contento, insieme ai membri del Consiglio di Vigilanza, di accogliere Michael Lohscheller nel Direttorio di Groupe PSA.



Questa decisione si inserisce nella volontà del Gruppo e del Consiglio di Vigilanza di continuare l'internazionalizzazione degli alti dirigenti. Riconosce il ruolo svolto da Michael Lohscheller nel risanamento di Opel Vauxhall''.



Lohscheller - che è laureato in amministrazione aziendale ed è titolare di un master in gestione del marketing europeo - è CEO di Opel Automobile GmbH dal 2017 e in precedenza è stato responsabile finanza del costruttore automobilistico tedesco.



Prima di entrare in Opel in settembre 2012, Lohscheller è stato vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Volkswagen Group of America, in cui ha ripristinato con successo i fondamentali economici. Per oltre 20 anni, Lohscheller ha lavorato per diverse aziende automobilistiche ed ha assunto importanti responsabilità in diversi settori, come finanza, marketing, vendite, acquisti e logistica.