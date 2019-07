Oliver Zipse sostituisce Krueger al vertice di Bmw Group

Dal prossimo 16 agosto Oliver Zipse, attuale responsabile della produzione, assumerà l'incarico di CEO di Bmw Group, sostituendo Harald Krueger che, di comune accordo con l'azienda, lascerà la sua posizione al vertice del gruppo dal 15 agosto. La decisione è stata presa oggi durante una riunione del board di Bmw AG che si è svolto nella sede nordamericana di Spartanburg, in South Carolina. Zipse è in Bmw dal 1991 dove era entrato come apprendista e da allora ha assunto ruoli di crescente importanza tra cui direttore dello stabilimento di Oxford e senior vice president Corporate Planning and Product Strategy. Dal 2015 Zipse fa parte del board di Bmw AG.



''Con Oliver Zipse la guida del board di Bmw AG sarà affidata ad un leader capace di analisi e decisioni strategiche - ha commentato Norbert Reithofer, presidente del consiglio di sorveglianza di Bmw AG - e potrà contribuire con rinnovata energia nella definizione della mobilità del futuro''.