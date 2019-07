A Juho Suh la direzione di Hyundai Design Innovation Group

Juho Suh è il nuovo vice presidente a capo dello Hyundai Design Innovation Group, l'organizzazione nata per consentire all'azienda coreana di adattarsi meglio alle ultime tendenze del design in maniera agile e flessibile. Oltre a supervisionare la progettazione avanzata per i veicoli prodotti in serie lo Hyundai Design Innovation Group guidato da Suh svolge un ruolo ponte sull'innovazione per potenziali collaborazioni con altre organizzazioni e per fornire loro soluzioni di mobilità future e una migliore esperienza per i clienti.



Apprezzato designer automobilistico con quasi due decenni di esperienza, Suh - che riporterà direttamente a Sang Yup Lee, vice presidente Senior a capo dello Hyundai Design Center - supervisionerà le soluzioni di design per le tecnologie di mobilità del futuro.



Suh proviene dalla posizione di head of Shanghai Design Studio del costruttore di auto elettriche cinese Nio dove era stato assunto nel 2015. Nel 2012 Suh era entrato in Bwm come Advanced Design Project Leader, supervisionando con successo la progettazione iniziale per l'X5, l'X6, la Serie 3 e la Serie 8. Fino al 2012 Suh lavorato alla GM, dove era entrato un anno prima. In questa posizione ha diretto il progetto per lauto ad alte prestazioni Ecojet, prodotto appositamente per Jay Leno conduttore del talk show The Tonight Show. Il designer coreano ha studiato Industrial Design al Pratt Institute di New York, dove ha conseguito una laurea e un master.



Con la nomina di Suh, Hyundai punta ad aumentare ulteriormente la capacità di anticipare i repentini cambiamenti nelle tendenze del design e a mantenere il proprio vantaggio competitivo nelle tecnologie future. In particolare l'esperienza di Suh nei veicoli elettrici ad alte prestazioni sarà fondamentale per portare il design della gamma EV di Hyundai a un livello ancora più alto.