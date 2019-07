A Silja Pieh responsabilità strategia Vw Veicoli Commerciali

Silja Pieh, attualmente CFO e responsabile del prodotto alla Autonomous Intelligent Driving GmbH (AID) azienda controllata da Audi AG) diventerà dal prossimo primo agosto la nuova responsabile della strategia presso la divisione Volkswagen Commercial Vehicles brand. La Pieh sostituirà in questa funzione Lars Krause, che continuerà la gestione del prodotto ma sarà anche impegnato nello sviluppo dei nuovi modelli inseriti nell'ambito della JV fra Volkswagen e Ford nella gamma dei commerciali. Nella nuova posizione, si legge in una nota dell'azienda, la Pieh assumerà, nell'ambito di una nuova direzione, la responsabilità dello Overall Strategy and Business Unit Development in seno al Gruppo Volkswagen. Titolare di due lauree alla Università di Regensburg, in Business Administration e in Economic Geography, la Pieh ha iniziato la sua carriera alla Robert Bosch GmbH nel 2001 occupandosi di marketing strategico. Nel 2012 è entrata in Audi dove fino al 2017 si è occupata di molti progetti collegati alla innovazione, lavorando anche sulla guida autonoma per il Gruppo Volkswagen. E dalla creazione della nuova società Autonomous Intelligent Driving GmbH (AID) was founded, Silja Pieh ha ricoperto la doppia posizione di CFO & Head of Produc in the company nell'azienda che si occupa di Mobility-as-a-Service (Maas) e Transport-as-a-Service (Taas).