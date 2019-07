Gruppo Koelliker, Sinicropi nominato nuovo fleet manager

Il Gruppo Koelliker, che si occupa dell'importazione e vendita di automobili, ha annunciato l'ingresso di Pierluigi Sinicropi come nuovo Fleet & Remarketing Manager per rafforzare l'area Fleet. Sinicropi sarà responsabile dell'affermazione dei brand Mitsubishi Motors e SsangYong nel comparto Flotte.



La nomina di Sinicropi si inserisce all'interno di una visione strategica del Gruppo Koelliker volta a riorganizzare il segmento delle flotte aziendali e del canale noleggio, sia per supportare la competitività dei brand Mitusbishi Motors e SsangYong e la loro penetrazione nel canale business, sia per qualificare la rete distributiva attraverso un impegno importante in termini di formazione, training ed offerta di strumenti per vendere alle aziende i prodotti, incluse iniziative di marketing a valore.



''Sono orgoglioso di entrare a far parte di una realtà come il Gruppo Koelliker che ha contribuito a scrivere la storia dell'auto in Italia e che è leader nazionale nell'importazione di nuovi brand. Il nostro obiettivo molto ambizioso sarà quello di puntare ad un allineamento con il mercato del fleet che pesa oggi il 46% - ha sottolineato Sincropi - la promessa è quella infatti di valorizzare i clienti business, andando a cogliere tutte le opportunità offerte oggi dal settore delle flotte aziendali che ha ancora grandi margini di espansione, posizionandone le vetture all'interno delle car-list dei vari player. La strategia su cui ci baseremo per implementare il mondo fleet si articolerà infatti sia sul canale aziende che su quello noleggio, dove stiamo già chiudendo importanti partnership che ci aiuteranno a migliorare le performance commerciali. Un'altra leva importante su cui abbiamo intenzione di puntare sarà la formazione specifica sui clienti business: i concessionari, che sono i primi ambassador dei brand''. Laureato in Economia e Commercio con indirizzo Aziendale alla Sapienza di Roma e con un Master in Automotive presso la Luiss Business School, Sinicropi ha alle spalle una esperienza nel settore automotive sviluppata in Kia Motors Company, dove è entrato nel 2013 e si è occupato dello sviluppo del business dell'usato e del remarketing, e precedentemente in FCA nell'area commerciale. Sinicropi vanta inoltre una notevole esperienza nella consulenza automotive, dove si è occupato dei brand Toyota Motor Italia e Bmw Financial Services. (ANSA).