Gaby-Luise Wuest nominata nuova presidente Audi in Cina

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Gaby-Luise Wuest, in precedenza responsabile per il mercato della Cina, è stata promossa alla presidenza di Audi China, a posto di Thomas Owsianski che si traferirà in Argentina con la posizione di CEO e presidente in quel Paese. Questo cambio al vertice del più importante mercato mondiale, dove la Casa dei Quattro Anelli ha conservato nel 2018 la leadership nel settore premium, punta a rinvigorire le attività e rispondere così all'avanzata di Bmw e Mercedes che nei primi 5 mesi dell'anno si sono posizionate ai primi posti.



La West, nata in Germania, è entrata in Audi nel 2018 e vanta una importante esperienza in questo ambito. Dal 2014 operava ad Hong Kong come global COO presso la Infiniti, dopo aver iniziato la sua carriera nel Gruppo Bmw nel 1994 ed essere diventata responsabile dell'area Asia Pacifico dal 2012 al 2014. (ANSA)