Florian Spinoly nuovo direttore prodotto e marketing Bentley

Bentley, il brand luxury del Gruppo Volkswagen, ha chiamato Florian Spinoly a guidare, con decorrenza immediata il proprio settore prodotto e marketing.



Spinoly, che recentemente era stato direttore marketing, prodotto e relazioni pubbliche di Cadillac Europe e Chevrolet Performance Cars, prende il posto di Christophe Georges che ritorna a guidare, come CEO e presidente, le attività di Bentley Motors negli Stati Uniti. Prima della esperienza all'interno dei brand di General Motors Spinoly - che è laureato alla Università di Scienze Applicate di Duesseldorf in marketing communication e psicologia della pubblicità, si è formato professionalmente per 15 anni trascorsi in Bmw, con ruoli di crescente responsabilità nell'ambito del brand M, del lancio di prodotti (Serie 7, X5 e X6), dell'introduzione dell'EfficientDynamics e della gestione del marketing per filiali estere e regioni (Middle East, Asia Pacific, Eastern Europe e Africa). Alla Bentley Spinoly fornirà da subito il suo contributo - si legge nella nota di Bentley - per i lanci delle Bentayga Speed, Continental GT, Continental GT Convertible V8 e nuova Flying Spur.