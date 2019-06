Seat: Carsten Isensee nuovo vicepresidente esecutivo finanza

Movimenti ai piani alti della sede di Seat a Martorell. Dallo scorso primo giugno, Carsten Isensee è stato nominato vicepresidente esecutivo finanza dell'azienda spagnola del Gruppo Volkswagen. Isensee occuperà la posizione che era di Holger Kintscher nominato CFO di Veicoli Commerciali Volkswagen. Laureato in economia aziendale presso l'Università di Wilhelmshaven (Germania) Carsten Isensee è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 1987 e, da allora, ha ricoperto diverse posizioni nella divisione finanziaria di Volkswagen, sia nella sede centrale del Gruppo in Germania, sia in Slovacchia, Sudafrica, Brasile e Cina. Dal prossimo primo luglio, invece, Jason Lusty sarà il nuovo global marketing director di Seat, al posto di Susanne Franz, che diventerà head of brand communication and content marketing alla Audi AG. Lusty, che è nato in Inghilterra, ha sviluppato la sua carriera professionale nelle agenzie di pubblicità (tra cui Saatchi & Saatchi e DDB) ed è entrato nel Gruppo Volkswagen nel 2015 occupando la posizione di head of marketing Audi.