Andreas Thurner vp global design and architecture di Karma

Andreas Thurner è stato nominato vicepresidente global design and architecture di Karma Design, una inedita unità aziendale che è stata creata dal costruttore di auto elettriche di lusso con sede a Irvine, in California.



Thurner era arrivato alla Karma nel 2016 dopo aver guidato l'Advanced Design per interni ed esterni e Design Innovation Management del Gruppo Bmw. Ha anche lavorato come concept exterior designer presso la Rolls-Royce dove ha progettato la Ghost, la Ghost Series II e la Dawn. Nella nuova posizione Thurner ripeterà direttamente a Lance Zhou, CEO di Karma, e avrà il compito di guidare dal punto di vista dello stile e dell'architettura la progettazione di una nuova piattaforma di lusso completamente elettrica che sarà utilizzata da diversi modelli a partire dal 2021.