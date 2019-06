Andrew Lytheer direttore global PR e comunicazione Polestar

Andrew Lytheer è stato nominato nuovo direttore globale delle pubbliche relazioni e della comunicazione di Polestar, il brand di Volvo interamente dedicato alle auto elettriche ad alte prestazioni. Lytheer, che vanta una lunga carriera nel settore automotive avendo iniziato nel 1996 in Ford e dal 2002 al 2018 nel colosso della meccanica GKN - fornitore di Case automobilistiche e di industrie aeronautiche - entrerà in carica dal prossimo 17 giugno, riportando direttamente al CEO di Polestar, Thomas Ingenlath. Laureato alla Università di Birmingham, Lytheer lavora attualmente nella società di consulenza Hamilton Wheelhouse di Coventrym specializzata in marketing e comunicazione.