Franois Wales nominato nuovo direttore di Peugeot Sport

Franois Wales è stato nominato direttore di Peugeot Sport. In questa posizione succede a Bruno Famin che lascia PSA per andare a far parte della FIA come direttore operations nella segreteria generale Sport Automobilistici. Laureato alla Supelec (Ecole Superieure d'Electricité) lavora in Groupe PSA dal 1989, Wales era attualmente responsabile dello sviluppo delle vetture competizioni clienti di PSA Motorsport e dello sviluppo della gamma di veicoli sportivi elettrificati Peugeot Sport Engineered. E' stato anche responsabile progetto e ingegneria in Francia, in Cina e in Spagna. All'inizio del 2018 è entrato in PSA Motorsport come responsabile del reparto veicoli sportivi competizioni clienti.



Ha lanciato lo sviluppo della gamma PSE, ma anche quello della nuova 208 R2. ''Desidero ringraziare Bruno Famin per il suo grande contributo come capo di Peugeot Sport dal 2012 - ha dichiarato Jean Marc Finot, direttore di PSA Motorsport - e sono fiero che la FIA abbia voluto far ricorso alle sue competenze. Per il ruolo centrale che ha occupato nei progetti di Peugeot Sport nell'ultimo anno, io e Jean-Philippe Imparato, direttore del marchio Peugeot, riteniamo che Franois Wales sia la persona più adatta ad assumere la direzione di quest'entità composta da grandi professionisti''.