Dario Cerruti nuovo direttore commerciale LeasePlan Italia

Nell'ambito dell'obiettivo di allineare l'organizzazione alla strategia condivisa - per conseguire gli obiettivi previsti nel piano e focalizzare ulteriormente alcune strutture organizzative sugli obiettivi strategici - LeasePlan Italia, azienda leader nella fornitura di servizi di mobilità, ha nominato alcune nuove posizioni di vertice, che riferiscono ad Alberto Viano diventato AD lo scorso primo gennaio. Dario Cerruti è stato nominato direttore commerciale, per valorizzare le attività di vendita in tutti i mercati e segmenti di clientela. A Maurizio Di Manna è stata attribuita la carica di direttore procurement, con il compito di ottimizzare i processi di approvvigionamento di beni e servizi.



Salvatore Mozzillo è stato nominato direttore operations con la responsabilità dell'erogazione di servizi operativi sempre più efficienti ed efficaci. Infine Giulio Foldes è diventato direttore strategy & transformation per la definizione della strategia, lo sviluppo del business e la pianificazione delle attività di marketing. ''Con queste nuove nomine e con la conferma degli altri membri del management team - ha commentato l'AD Alberto Viano - prende il via la nuova stagione di LeasePlan Italia tra nuove sfide impegnative e obiettivi stimolanti. Il 2019 ed i prossimi anni presentano qualche incertezza dal punto di vista economico, ma sono convinto che nelle difficoltà si creano le opportunità per chi ha più coraggio e capacità di interpretare il mercato''.