A Mariano Autuori marketing & communication Toyota Italia

Da aprile Mariano Autuori ha assunto la responsabilità della direzione dell'area marketing strategy & communication di Toyota Motor Italia. Autuori è laureato in ingegneria meccanica alla Università di Salerno e ha conseguito un master alla Luiss in gestione della mobilità. Dopo una esperienza in Alfa Romeo fra il 2000 e il 2004, è entrato in Toyota Italia 15 anni fa, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree vendite, flotte e nella divisione Lexus ed una esperienza internazionale presso Toyota Motor Europe (Regional Headquarter). Nella sua nuova posizione Autuori sostituisce Alberto Santilli che - dopo una lunga esperienza nelle aree sales e marketing di Toyota Motor Italia e nella società finanziaria del gruppo - è diventato CFO (chief financial officer) e direttore dell'area business bupport. In questa posizione Santilli dirigerà le attività riferite all'area finanziaria, allo sviluppo della rete di concessionari, all'ufficio legale, al risk management e ai sistemi informativi. A sua volta Santilli va ad occupare la posizione che era di Alessandro Morganti, nuovo direttore dell'area sales operations, dirigendo le attività commerciali di vendita e post vendita operate tramite la rete dei concessionari e quelle riferite alle flotte. Questi cambiamenti - si legge nella nota di Toyota - sono coerenti con una strategia mirata a sviluppare una leadership con una conoscenza del business sempre più ampia ed un team inter-funzionale di direttori di area, in linea con un'evoluzione aziendale che necessita di ancora maggiore dinamicitàe visione sistemica.