A Toni Melfi direzione rappresentanza Audi UE a Bruxelles

Toni Melfi (53 anni) ha assunto come executive vice president la direzione della nuova rappresentanza Audi UE a Bruxelles. In questa posizione, Melfi rafforzerà la squadra di Christof-Sebastian Klitz, che, in qualità di capo dell'Ufficio di rappresentanza del Gruppo Volkswagen, è stato responsabile della rappresentanza degli interessi politici del gruppo Volkswagen nei confronti delle istituzioni europee a Bruxelles per molti anni.

''Siamo molto lieti che Toni Melfi, un comunicatore esperto e networker per il marchio Audi - ha detto Thomas Steg chief officer per le relazioni esterne e governative di Volkswagen AG - lavori ora presso la sede europea intensificando i nostri stretti contatti con politici e associazioni. In un momento di profonda trasformazione dell'industria automobilistica europea per effetto dell'elettrificazione, dell'automazione e della digitalizzazione, nonché di grandi sfide per un' Europa unita, il Gruppo Volkswagen e i suoi marchi vogliono essere un partner competente a livello europeo per il Parlamento, Commissione e Consiglio attraverso la rappresentanza locale''.

Melfi lavora in Audi AG dall'agosto 2007 avendo ricoperto come ultima posizione quella di head of communications. In precedenza è stato head of automotive business affairs alla Daimler, giornalista economico al magazine WirtschaftsWoche, redattore al magazine Auto Motor und Sport e redattore al Sudkurier.