Christian Meunier in FCA come global president Jeep Brand

Christian Meunier, ex chairman and global president di Infiniti Motor Company Limited in Nissan, entra in FCA come global president Jeep Brand. Con questa nomina decisa oggi da Fiat Chrysler Automobiles NV Meunier entra anche a far parte del Group Executive Council (GEC). Meunier arriva in FCA con una significativa esperienza in ambito automotive, avendo ricoperto numerosi incarichi a livello globale in Nissan, in Ford, in Land Rover e in Mercedes Benz. ''Sono lieto che Christian entri a far parte del team di leadership che stiamo costruendo per continuare a far crescere FCA - ha dichiarato Mike Manley, CEO di FCA - Con la sua significativa esperienza a livello globale, Christian rafforza un team già consolidato e competente, e sono fiducioso che la crescita del marchio Jeep continuerà sotto la sua guida''. Con questa nomina, Manley delega a Meunier l'ultima responsabilità che aveva gestito 'ad interim' nel dopo Marchionne.