Katrin Adt lascia Smart e guida Mercedes-Benz Retail Europe

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Dal prossimo luglio, Katrin Adt (46 anni) andrà a guidare la nuova unità Mercedes-Benz Cars Own Retail Europe (per autovetture e furgoni) che riunisce la rete di vendita al dettaglio del Gruppo tedesco, Nel suo nuovo ruolo, la Adt - che è attualmente responsabile dell'unità di prodotto Smart, dove è arrivata nell'autunno 2018 - riferirà a Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG con responsabilità per le vendite delle automobili Mercedes-Benz. Contestualmente a questa nomina, e a quella di Sabine Kohleisen (55 anni) a capo del personale di Mercedes-Benz Cars, il Gruppo tedesco ha nominato Karl Schregle (53 anni) nuovo responsabile - già dal maggio 2019 - della unità Mercedes-Benz Cars Sales. In questa posizione Schregle (che è entrato in azienda nel 1992 ed è stato CEO di Mercedes-Benz Cars nella Repubblica Ceca e in Svizzera ed era adesso responsabile del controllo delle vendite a livello mondiale) prenderà il posto di Marcus Breitschwerdt nominato dal prossimo primo maggio a capo di Mercedes-Benz Vans. (ANSA)