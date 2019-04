Simon Loasby a capo dello Hyundai Styling Group

Già vice presidente e direttore del Centro Design Hyundai in Cina, Simon Loasby è stato promosso alla testa dello Styling Group del gruppo. Risponderà direttamente a SangYup Lee e a Luc Donckerwolke, rispettivamente responsabile dello Hyundai Design Center e chief design officer di Hyundai Motor Group.



In questa nuova qualifica, Loasby guiderà lo sviluppo delle linee dei veicoli del brand nel rispetto della filosofia "Sensuous sportiness", presentata con il recente prototipo Le Fil Rouge. Si tratta di un'impostazione che punta a creare armonia tra proporzioni, architettura, stile e tecnologia. In Hyundai dal 2017, Loasby ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 1991 alla Bentley and Rolls-Royce Motor Cars, subito dopo aver ottenuto un master in Vehicle design al Royal College of Art di Londra. Nel 2008 è passato nel team di matite della Volkswagen, marca per cui dal 2008 al 2017 è stato direttore del design del gruppo per la Cina. Ruolo che negli ultimi due anni ha ricoperto anche per Hyundai e in cui sarà sostituito da Minchul Koo, attuale capo dello Hyundai Exterior Design Group.



In merito a questa nomina, Luc Donckerwolke ha commentato: "Sono sicuro che l'aggiunta di Simon allo Hyundai Design Center in Corea migliorerà notevolmente la nostra capacità di sviluppare la nuova filosofia di progettazione nella prossima generazione di veicoli. Attraverso una forte e trasparente collaborazione a livello globale, faremo sicuramente incontrare la tradizione stilistica del brand con le diverse esigenze dei clienti, che sono in continua evoluzione".