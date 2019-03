PSA Group affida sales & marketing global a Thierry Koskas

Si rafforza la squadra PSA. Dal prossimo 26 marzo sarà operativo il nuovo vicepresidente del Gruppo, Thierry Koskas, a cui è affidata la responsabilità globale per vendite e marketing. Koskas, che risponderà direttamente a Carlos Tavares, CEO di PSA Group proviene - come il suo 'capo' - dalla galassia Renault - Nissan, dove ha lavorato per quasi 19 anni raggiungendo l'ultima posizione di executive vice president sales & marketing, oltre che di membro del Comitato Esecutivo. In particolare tra il 2012 e il 2015 Koskas è stato CEO di Renault Argentina, fra il 1998 e il 2000 general manager di Renault London City - la società di vendita di RRG in quell'area - e fra il 1997 e il 1998 ha gestito l'ambizioso progetto denominato Nouvelle Distribution che ha permesso a Renault di rivoluzionare il flusso fra produzione e cliente finale, producendo in pratica solo le auto che erano già vendute. Nella nuova posizione in PSA Group, Koskas sostituisce Albéric Chopelin che ha intrapreso una nuova esperienza professionale fuori dall'azienda. Nato nel 1964, Koskas si è laureato a Parigi presso l'Ecole Polytechnique e l'Ecole des Mines.