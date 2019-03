Philippe Buros direttore operazioni Renault regione Europa

Dal prossimo primo aprile Philippe Buros, direttore commerciale Francia del Gruppo Renault dal 2014, assumerà l'incarico di direttore delle operazioni della regione Europa, riportando a Olivier Murguet, direttore commercio e regioni del Gruppo Renault.



Nato nel 1961, Buros ha una laurea in gestione conseguita presso l'Università di Nizza. E' entrato in Renault DIAC nel 1985 e fino al 1992 ha occupato diverse posizioni presso la direzione commerciale fino a diventare direttore regionale a Lione, nel 1992. Nominato direttore generale di DIAC Location / Overlease nel 1999 è diventato nel 2001 vicedirettore generale di Renault Parc Entreprises. Buros è diventato nel 2006 direttore generale di RCI Romania e nel giugno 2010, direttore commerciale di RCI Banque. Nel settembre 2014 assieme alla nomina di direttore commerciale Francia Buros è anche diventato membro del comitato di direzione di Renault (CDR). Contestualmente alla nomina del nuovo direttore delle operazioni della regione Europa, la Casa della Losanga ha promosso Ivan Segal, - attualmente direttore generale del territorio Iberia (Penisola Iberica) - a membro del CDR e alla posizione di direttore commerciale Francia, riportando a Philippe Buros. Per sviluppare la crescita in Cina e rispondere meglio alle aspettative dei clienti di questo mercato chiave per il piano strategico Drive The Future, il Gruppo Renault ha inoltre creato la Regione Cina, alla cui direzione è stato chiamato Franois Provost che riporterà a Olivier Murguet, direttore commercio e regioni. Anche Provost è membro del CDR.



Corea, Giappone, Paesi dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico) e Australia sono stati associati alla Regione Africa-Medio-Oriente-India-Pacifico, sotto la direzione di Fabrice Cambolive.