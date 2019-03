Le Vot nuovo direttore commerciali Renault-Nissan-Mitsubishi

Prosegue la riorganizzazione dei vertici dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. In questo contesto, Denis Le Vot, già presidente del comitato di direzione di Nissan Nord America, è stato nominato direttore della divisione veicoli commerciali dei tre brand, a far data dal primo aprile. Nell'incarico sostituisce Ashwani Gupta, diventato vicedirettore generale di Mitsubishi Motors.

Laureato alla École des Mines di Parigi, Le Vot, assume anche la carica di membro del comitato di direzione del Gruppo Renault. Il manager vanta un lungo passato all'interno della Casa della Losanga, in cui è entrato nel 1990 e dove ha ricoperto numerosi ruoli.

Nel suo curriculum figurano, tra l'altro, un'esperienza in Turchia come direttore marketing e vendite auto, la vicepresidenza della regione Eurasia, il ruolo di chief operative officer in Russia e la presenza nel board of directors di Avtovaz.

Nell'ambito delle nuove funzioni, Le Vot riporterà direttamente all'amministratore delegato della Casa transalpina, Thierry Bolloré, e a quello di Nissan Motor, Hiroto Saikawa.

"La funzione - chiarisce la nota che ha dato comunicazione dell'incarico - si prefigge l'obiettivo di rafforzare la leadership dell'Alleanza sul mercato dei veicoli commerciali. Questa organizzazione unica consente di sviluppare tutto il potenziale di Renault, Nissan e Mitsubishi Motors. Nel 2018, grazie alla complementarietà dei prodotti e dei mercati e alle sinergie generate, le vendite dei veicoli commerciali dei tre gruppi sono aumentate".