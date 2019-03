Mazda, Aoyama sarà nuovo presidente e Ceo in Europa

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Mazda Motor Europe (MME) ha annunciato che con effetto dal primo aprile 2019, Yasuhiro Aoyama, attuale Managing Executive Officer di Mazda Motor Corporation in Giappone, diventerà il presidente e Ceo di MME succedendo a Jeff Guyton, che a sua volta assumerà l'incarico di Presidente di Mazda North American Operations (MNAO) dopo aver guidato le attività europee dal 2009.



''Con Mazda che avanza verso il futuro con i suoi prodotti di nuova generazione, fra cui Mazda3 e Mazda CX-30 lanciate di recente, è il momento adatto per rendere operativi i cambiamenti gestionali che abbiamo pianificato per Nord America ed Europa, due regioni vitali per la nostra continua crescita - ha detto Akira Marumoto, Representative Director, Presidente e ceo di Mazda. ''Il Nord America è per Mazda la regione principale in termini di vendite e di profitti. Attualmente vi stiamo anche realizzando un nuovo impianto di assemblaggio insieme con Toyota, e facendo importanti investimenti, insieme con i dealer nostri partner, per affermare il nostro brand - ha sottolineato Marumoto - Jeff Guyton ha costruito un grande team in Europa che ci ha permesso una crescita redditizia, un marchio forte e un grande rapporto con i nostri concessionari nella regione. Siamo lieti che Jeff assuma il suo nuovo ruolo in questo momento così importante per le nostre attività. Mi fa anche molto piacere che Yasuhiro Aoyama assuma il suo nuovo incarico alla guida del forte team europeo''. In conseguenza di questi cambiamenti, Masahiro Moro, attualmente presidente e ceo di MNAO, diventerà chairman e ceo dell'azienda, recentemente incaricata di supervisionare le operazioni Mazda negli Stati Uniti, Canada e Messico.



I tre dirigenti continueranno a far parte del direttivo di Mazda Motor Corporation in Giappone.





