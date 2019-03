Auto, Martorelli confermato presidente di Top Thousand

Gianfranco Martorelli, Fleet & Mobility Manager dell'azienda di telecomunicazioni WindTre, è stato confermato alla presidenza di Top Thousand, l'Osservatorio sulla mobilità aziendale composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali attive in Italia.



La nomina all'unanimità è arrivata al termine dell'assemblea riunitasi a Roma, nel corso della quale si è evidenziata la crescita di rappresentanza dell'Osservatorio, che oggi può contare su una flotta complessiva gestita di oltre 52.000 veicoli aziendali, e ci si è soffermati sulle prossime sfide che attendono il mondo della mobilità delle imprese. New entry di rilievo nel Consiglio Direttivo Top Thousand, Giancanio Barilese, Facility & Fleet Manager di Rai.



''Ho accolto con entusiasmo e gratitudine verso i colleghi - ha evidenziato Gianfranco Martorelli - il nuovo mandato. Nei prossimi mesi proseguiremo il lavoro avviato lo scorso anno, approfondendo il dialogo con le Istituzioni nazionali e locali sulle tematiche strategiche per la mobilità aziendale. Un focus di attività specifico riguarderà, in particolare, le alimentazioni alternative e l'impatto che le misure per promuovere minori emissioni disposte recentemente dal Governo, e in vigore proprio in questi giorni, potranno avere sulle car policy delle imprese. Attraverso il confronto tra le diverse esperienze e le nostre analisi statistiche approfondiremo spunti e criticità del mercato, fornendo un punta di vista innovativo e concreto sulla costante evoluzione della mobilità''. L'assemblea è stata anche occasione per fare il punto sui prossimi appuntamenti che vedranno protagonista l'Osservatorio, partendo dalla quinta edizione del Fleet Motor Day di Vallelunga, in programma il 12 aprile, che si conferma l'unico evento a livello nazionale dedicato ai Fleet Manager di grandi parchi auto.