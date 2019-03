Moto: Andrea Buzzoni nuovo direttore generale Triumph Italia

Andrea Buzzoni, 49 anni, è il nuovo Direttore Generale di Triumph Motorcycles Italia. Nato a Milano e laureato in Scienze Politiche, ha maturato venti anni di esperienza internazionale nel settore motociclistico, trascorsi alla direzione Sales e Marketing di Ducati Motor Holding, e precedentemente in qualità di General Manager di BMW Motorrad Italia, e prima ancora alla guida di Ducati Motor Deutschland. Buzzoni, che subentra a Christophe Couet, ha iniziato la sua carriera in Benelli come Direttore Export, per poi ricoprire l'incarico di General Manager di Ducati Motor Deutschland e successivamente approdare in Italia come General Manager di BMW Motorrad Italia, in cui è rimasto sino al 2014. Per la casa tedesca è stato anche responsabile delle attività racing nel mondiale Superbike, e a seguire di BMW Motorrad Motosport Factory Team. Da Febbraio 2015 sino a Dicembre 2018 ha ricoperto il ruolo di Global Sales e Marketing Director e Board Member presso Ducati Motor Holding.