Harald Wilhelm dal 22 maggio nuovo CFO del Gruppo Daimler

Harald Wilhelm diventerà a partire dal prossimo 22 maggio il nuovo direttore finanziario del Gruppo Daimler, in sostituzione di Bodo Uebber che dal dicembre 2004 ne era CFO e che ha recentemente comunicato di non chiedere il rinnovo del contratto in scadenza alla fine del 2019. Wilhelm, che entrerà in azienda il prossimo primo aprile, è stato nominato oggi membro del board di Daimler AG dal consiglio di sorveglianza, ma dovrà attendere l'assemblea degli azionisti (in programma appunto per il 22 maggio) per entrare a far parte del board of management del Gruppo. Nato nel 1966 a Monaco, Wilhelm è laureato in Business Administration alla Ludwig Maximilians University di Monaco ed è attualmente CFO della Airbus, posizione che ricopre dal febbraio 2008. Nel 2000 era entrato in questa azienda, ricoprendo la posizione di senior vice president, accounting, tax and financial services. In precedenza è stato dal 1998 vice presidente mergers and acquisitions di DaimlerChrysler Aerospace, società in cui era entrato nel 1992.