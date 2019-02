Giovanni Barbieri nuovo CFO di Mazda Motor Europe

Mazda Motor Europe (MME) ha annunciato che Giovanni Barbieri, attuale director of finance presso MME, viene nominato con effetto immediato vice president e chief financial officer di MME e assume la guida delle funzioni finanziarie in Mazda Europe.



La nuova posizione di Barbieri arriva a seguito della nomina di Colin Maddocks, attuale chief financial officer presso MME, nella nuova carica di vice president e chief sales finance officer per l'Europa e il Nord America. Maddock assumerà la guida dello sviluppo e dell'implementazione della strategia finanziaria Mazda per la vendita al pubblico, leasing e vendita alle aziende per tutte le attività Mazda in queste due aree, nonché la gestione delle relazioni con tutti i partner bancari attuali e potenziali.

Giovanni Barbieri, che è laureato alla Università La Sapienza di Roma in Economia ed è titolare di un master in Business Administration alla SDA Bocconi di Milano, è arrivato all'automotive nel 2001 dopo una prima esperienza alla Banca Nazionale dell'Agricoltura entrando alla Ford Motor Credit Company prima come finance manager e poi come responsabile financial planning and control, accounting, tax and internal audit.

Nel 2006 il passaggio a Mazda, con l'incarico di finance, risk and sales planning director nella sede di Roma e dal 2015 negli headquarters per l'Europa, situati in Germania, come direttore della finanza.