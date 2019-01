Ceo Iveco Marx presidente comitato veicoli industriali Acea

A pochi giorni dalla nomina a CEO di CNH Industrial per il settore Commercial and Specialty Vehicles (di cui fanno Iveco, Iveco Bus e Heuliez Bus) Gerrit Marx prende il posto di Pierre Lahutte, uscente dall'azienda torinese, anche a capo del comitato veicoli da trasporto dell'Acea, l'associazione costruttori europei di autoveicoli. Marx è laureato alla università RWTH d'Aachen e all'università di Colonia. E' entrato nel 1999 alla McKinsey & Company lavorando come consulente in Europa, Brasile e Giappone.



Nel 2007 è passato alla Daimler come direttore del controllo dei progetti mondiali di Daimler Trucks e due anni più tardi è diventato presidente e direttore generale di Daimler Trucks in Cina. Passato al Gruppo Volkswagen nel 2011, Marx è stato nominato vicepresidente del Gruppo per la Cina e presidente di Skoda nello stesso mercato. Nel 2012, infine, il passaggio alla Bain Capital con l'incarico di gestire fusioni e acquisizioni, assumendo nel frattempo la direzione generale ad interim del Gruppo Wittu.