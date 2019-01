Wayne Griffiths responsabile marca sportiva spagnola Cupra

Cupra, la marca sportiva di Seat, prosegue nel suo cammino di crescita (il 2018 si è chiuso con un aumento delle vendite del 40%) con la nomina di un nuovo management, finalizzato a rafforzare l'indipendenza gestionale della marca.



In questo ambito Wayne Griffiths, attuale vicepresidente esecutivo di Seat con responsabilità per le vendite, assumerà anche la carica di consigliere delegato di Cupra, con l'incarico di guidare il team di appassionati collaboratori che lavora sull'attuale e futura gamma di modelli 'speciali per gente unica'.



Il consiglio di amministrazione di Cupra è guidato da Luca de Meo, presidente di Seat, e vede la presenza di altri 3 consiglieri oltre a Griffiths: Holger Kintscher, Holger Kintscher, attuale vicepresidente di Seat con responsabilità della finanza; Matthias Rabe vicepresidente di Seat con responsabilità dello sviluppo e della ricerca e, infine, Luis Comas vicepresidente dei servizi legali della marca spagnola del Gruppo Volkswagen.



Wayne Anthony Griffiths si è laureato alla università di Leeds in Gran Bretagna. E' entrato nel 1989 nel Gruppo Volkswagen per lavorare in Audi. Dopo un passaggio in Seat nel 1993 è ritornato in Audi dove ha ricoperto cariche di crescente responsabilità, anche a livello internazionale, fino a diventare nel 2005 responsabile delle vendite europee all'esportazione e, nel 2013, direttore vendite in Germania. Nel 2016 il ritorno in Seat come vicepresidente con responsabilità per le vendite.