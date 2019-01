Alessandro Serafini nuovo direttore finanziario LeasePlan

ROMA - Alessandro Serafini è il nuovo direttore finanziario di LeasePlan Italia, posizione che ricopre dallo scorso primo gennaio al posto di Alberto Viano che, dalla stessa data, è diventato AD di LeasePlan Italia. Dopo una precedente esperienza nel settore, Serafini è arrivato in LeasePlan nel 2007 come general Account supervisor, diventando poicontroller business unit top clients, administration & general accounting manager e - negli ultimi due anni - nel ruolo di controller, posizione che ha gestito con successo per attuare il processo di cambiamento aziendale in un contesto dinamico e complesso.LeasePlan è leader in due grandi mercati in crescita: quello del full leasing Car-as-a-Service per le nuove auto e quello delle auto usate di alta qualità (con 3-4 anni di anzianità) attraverso CarNext.com. LeasePlan ha 1,8 milioni di veicoli in gestione in oltre 30 Paesi.