Fca: Carl Smiley nuovo responsabile Acquisti

Carl Smiley è il nuovo chief Purchasing & Supply Chain Officer di Fca con effetto immediato. Smiley entra anche a far parte del Group Executive Council (Gec), il più elevato organo operativo di Fca. Smiley arriva in Fca con una significativa esperienza in ambito automotive, avendo ricoperto il ruolo di senior vice president e General Manager Asia Pacific per Te Connectivity a partire dal 2012. Ha ricoperto prima anche incarichi di leadership in Magna Steyr, tra cui quello di Vice President Operations and Purchasing Asia alla Magna Powertrain. Più di recente, è stato presidente e membro del consiglio di Magna Steyr Asia. In ambito engineering, è stato anche Supplier Quality e Purchasing alla General Motors negli Stati Uniti, in Messico e in Cina.



"Carl porta una significativa esperienza globale in Fca e nel Gec, sia in termini di competenze operative sia in qualità di business leader in ambito automotive," commenta Mike Manley, ceo di Fca. "Nel portare il Gruppo nel nuovo anno, stiamo ulteriormente rafforzando il nostro team di leadership al contempo ampliando le competenze del Gec con l'aggiunta della funzione di supply chain management". TORINO -