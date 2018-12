Fca: Niel Golightly alla guida della comunicazione mondiale

TORINO - Niel Golightly guiderà la comunicazione mondiale di Fca. Lo ha annunciato l'Ad Mike Manley in una lettera a tutti i dipendenti del mondo. Niel Golightly proviene da Shell Oil Company, dove ha ricoperto il ruolo di vice president of External Relations Americas con "la responsabilità di sviluppare e mettere in pratica le strategie relative alla reputazione, alla gestione del marchio, all'interazione con gli stakeholder e alla comunicazione per le linee di business di Shell nel Nord e Sud America". In precedenza, è stato Vice President Communications and Sustainable Development per le attività Downstream di Royal Dutch Shell in tutto il mondo, con sede a Londra. Ha anche "una notevole esperienza nel settore automobilistico, avendo lavorato in diversi ruoli per Ford Motor Company, incluso quello di Vice President of Public Affairs per Ford Europa. Anche Niel entrerà a far parte del Gec". Mike Keegan, finora responsabile della Comunicazione, è nominato Chief Audit, Sustainability and Compliance Officer. Keegan, che resterà nel Gec, sostituisce Alessandro Baldi, che ha annunciato la sua decisione di ritirarsi nel primo trimestre 2019.



Il team nominato a inizio ottobre "sta lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo - spiega Manley - per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni. Queste nuove nomine aiuteranno ad apportare competenze cruciali in ruoli chiave".