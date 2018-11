Harald Hamprecht responsabile centrale comunicazione Opel

Cambiamenti al vertice della comunicazione di Opel Automobile GmbH che, com'è noto, fa ora parte del Gruppo PSA. A partire dal prossimo primo gennaio 2019 la responsabilità della comunicazione della marca tedesca sarà assegnata ad Harald Hamprecht, che diventerà membro del comitato esecutivo di Opel e ricoprirà la carica di vicepresidente per la comunicazione. Nella sua nuova posizione Hamprecht prenderà il posto di Johan Willems (58 anni) che ha deciso di ritirarsi dopo 36 anni passati nell'industria dell'automobile. Entrato in Opel nel 2012 Hamprecht, che ha 44 anni, ha lavorato in precedenza come giornalista: in 11 anni di carriera davanti alle tastiere la scritto per Automotive News Europe (capo redattore), per Auto Motor und Sport (capo redattore) e come direttore editoriale delle quattro testate del Gruppo MotorPresse di Stoccarda, con precendi esperienze anche presso Automobilwoche e TeleBoerse-Handelsblatt. La nota di Opel segnala una curiosità: l'ingresso al mondo del lavoro di Hamprecht era iniziato nel settembre del 1993 come impiegato industriale proprio alla Opel.