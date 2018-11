Stephan Woellenstein nuovo CEO di Volkswagen Group China

ROMA - Stephan Woellenstein, attualmente CEO di Volkswagen China Passenger Cars e vicepresidente esecutivo di Volkswagen China Investment Company, da metà gennaio 2019 gestirà il business operativo del Gruppo nel Paese in qualità di CEO. Da quella data Woellenstein sostituirà Jochem Heizmann, attuale membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la Cina e presidente e CEO di Volkswagen Group China, che andrà appunto in pensione dal prossimo gennaio.



Woellenstein, che ha 55 anni, è laureato in amministrazione aziendale e vanta una conoscenza approfondita della Cina. Prima di assumere l'attuale incarico di CEO, è stato direttore della marca Volkswagen evicepresidente esecutivo di FAW-Volkswagen Sales Co a Changchun. Precedentemente ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nelle vendite del brand Volkswagen e con Saic Volkswagen a Shanghai, dove è stato responsabile vendite e marketing dal 2004 al 2006.