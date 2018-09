Volvo Cars, Samuelsson resta presidente e ceo fino al 2022

ROMA - Volvo Cars ha esteso per altri due anni, ovvero fino al 2022, il contratto del suo attuale ceo e presidente, Hkan Samuelsson. Questa sorta di 'proroga' ha come obiettivo quello di garantire alla casa automobilistica una continuità a livello dirigenziale, in una fase di sviluppo per i futuri servizi di mobilità.



"Fino ad ora mi è piaciuto moltissimo dirigere questa azienda e sono impaziente di continuare il suo processo di trasformazione", ha dichiarato Hkan Samuelsson.



Da quando Samuelsson è stato nominato ceo della casa, nell'ottobre 2012, Volvo Cars ha subìto una trasformazione radicale tra i brand premium, con una nuova gamma di modelli di fascia alta basata su un pianale, un sistema di propulsione e tecnologie di sicurezza e infotainment sviluppate internamente.



Nei prossimi anni, Hkan Samuelsson e Volvo Cars cercheranno di continuare a portare avanti questo trend di crescita, sfruttando al meglio e guidando il profondo cambiamento che va delineandosi nell'industria automobilistica.



Nell'ambito della nuova strategia aziendale, Volvo Cars punta a offrire un'ampia gamma di servizi supplementari di mobilità sicuri, personali e sostenibili invece che limitarsi a vendere auto. Entro la metà del prossimo decennio, la casa prevede di generare il 50% delle vendite annue complessive grazie alle vetture elettriche, mentre ipotizza che un terzo di tutte le automobili disporranno di tecnologia di guida autonoma. Un altro obiettivo è quello di proporre ai clienti un servizio di utilizzo su abbonamento per la metà di tutte le vetture.



"Il settore automobilistico sta cambiando, così come stanno cambiando le aspettative dei nostri clienti. Dobbiamo e vogliamo rispondere a queste mutate esigenze - ha commentato Hkan Samuelsson -. La nostra strategia per gli anni a venire punterà a trasformare queste ambizioni 'visionarie' in realtà concreta.



La nostra trasformazione non è ancora giunta al termine e molto ancora dovrà accadere nella storia di Volvo".